Тысячи уральцев попросили об отсрочке по кредитам, но ее одобрили не всем

В Свердловской области тысячи клиентов банков подали заявки на предоставление кредитных каникул в связи со снижением доходов. Но одобрение получили далеко не все: до 50% заявителей (по разным банкам) столкнулись с отказами. «Новый День» узнал у банков – какие причины отказов самые частые.

Представители банков рассказывают, что заявлений от свердловчан на предоставление кредитных каникул (когда можно полгода не вносить платежи) – сотни и тысячи, в зависимости от общего количества выданных кредитов. Чаще всего просят отсрочку на потребительские займы, реже – на ипотечные. Это связано прежде всего с тем, что потребкредитов в портфелях банков значительно больше, чем ипотек.

В «Промсвязьбанке» даже смогли составить среднестатистический портрет клиента, нуждающегося в каникулах: это мужчина 35-45 лет, доход которого по каким-либо причинам в настоящее время понизился.

«С начала 2022 года ПСБ в Екатеринбурге и Свердловской области одобрил 451 заявку на кредитные каникулы. Это обращения в рамках программы поддержки заемщиков, пострадавших от пандемии Covid-19, и кредиты, отсрочки по которым предоставляются в рамках новой государственной программы поддержки заемщиков в условиях санкций, действующей с 25 марта. По ипотеке с начала года в Уральский филиал ПСБ поступило 8 обращений за кредитными каникулами, 6 из которых банк удовлетворил», – рассказала «Новому Дню» заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Уральского филиала «ПСБ» Ирина Чекмарева.

В «Альфа-банк» за отсрочкой чаще приходят бизнесмены: «Чтобы оформить кредитные каникулы, обращаются клиенты разных сегментов розничного бизнеса. В основном это те, у кого возникли сложности с работой. Как правило, большая часть обращающихся – это клиенты по кредитам наличными с крупными чеками (имеется в виду не ипотека)», – прокомментировали в банке.

В УБРиР с момента с момента запуска кредитных каникул поступило более 2 тысяч заявлений от клиентов, из них 70% – по потребительским кредитам, намного меньше – по ипотеке. В банке признались, что в половине случаев клиенты получают на свои заявки отказ.

«Основная причина – несоответствие условиям предоставления кредитных каникул (по сумме, сроку оформления кредита, невозможности доказать снижение дохода и другие)», – рассказали в пресс-службе УБРиР.

В ПСБ тоже говорят, что отказы бывают только в случае несоответствия критериям программы кредитных каникул. В остальных случаях клиенты получают одобрение.

«Отказ в представлении кредитных каникул обычно связан со случаями несоответствия пакета документов установленным требованиям, например, отсутствие документа, подтверждающего действительное снижение дохода на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика за год, предшествующий дате обращения с требованием о предоставлении льготного периода. Также среди причин, по которым заемщику могут не предоставить опцию «кредитные каникулы», – наличие просрочки свыше 7 дней за последние полгода пользования кредитом», – рассказала Ирина Чекмарева.

Добавим, что самый крупный банк – Сбербанк – не смог предоставить актуальные данные по предоставлению кредитных каникул своим клиентам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»