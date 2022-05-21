На майские на Урал приехали 100 тысяч туристов

В Свердловской области в майские праздники отдохнули больше 100 тысяч туристов, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Ионин со ссылкой на данные Ростуризма. «Наш регион вошёл в десятку самых популярных регионов страны», – отметил он.

По его словам, чаще всего туристы ездили в музей военной техники УГМК в Верхней Пышме, его посетили больше 20 тысяч человек. Второе по популярности место – природный парк «Оленьи Ручьи», где побывали 7 тысяч человек. На третьем месте Невьянская наклонная башня, которую посетили около 6,5 тысячи человек. Также в списке самых посещаемых локаций Парк Сказов, музей-заповедник деревянного зодчества в Нижней Синячихе, заказник «Режевской», парки «Бажовские места» и «Припышминские боры».

Екатеринбург, Елена Сычева

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