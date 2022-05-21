МЧС вновь выступило с экстренным предупреждением

Свердловское управление МЧС России снова выступило с экстренным предупреждением – погода на Урале опять портится. Так, по данным синоптиков, завтра, 22 мая в регионе ожидаются ветер с порывами до 18 м/с и сильные дожди с мокрым снегом.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», – попросили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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