Центр Екатеринбурга перекрыли рабочие

В районе цирка рабочие перекрыли проезд через перекрёсток улиц Куйбышева и 8 Марта: из-за этого на обеих улицах скопились гигантские пробки, передаёт «Новый День».
Как сообщает карта перекрытий мэрии Екатеринбурга, движение перекрыли рабочие МУП «Городской транспорт». Они перекладывают трамвайные пути. Работы начались сегодня в полночь и должны завершиться к 5 утра понедельника, 23 мая.
Екатеринбург, Елена Сычёва
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