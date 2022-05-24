В Нижнем Тагиле прошел восьмой благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!»

В Нижнем Тагиле прошел восьмой благотворительный забег ЕВРАЗа, городской спортивный праздник «Дай пять!». В забеге приняли участие более тысячи человек: сотрудники и дети работников компании, жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Кушвы, Верхней Салды, Невьянска, сел Петрокаменского, Николо-Павловского, поселка Горноуральского.

Традиционно взрослые пробежали дистанцию 5 км, дети – 1 км. Каждому выдавался индивидуальный стартовый номер с чипом для фиксации времени. Забег прошел с соблюдением санитарных норм, действующих в регионе. Спортсмены выходили на старт группами во избежание скопления людей.

«Забег со смыслом объединяет людей. Он не только позволяет жителям Нижнего Тагила, Качканара и других городов приобщаться к спорту, но и помогает собрать средства для детей с ограниченными возможностями здоровья», – отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев.

«Прекрасно, что компания ЕВРАЗ организует массовые спортивные мероприятия в Нижнем Тагиле, – отметил первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. – Я сам с удовольствием принимаю участие в забеге уже не первый раз, считаю, что эту добрую традицию, ставшую визитной карточкой города, нужно продолжать и поддерживать».

Абсолютным чемпионом забега «Дай пять-2022» стал житель села Петрокаменское Евгений Марков, который преодолел трассу с результатом 15,53 минуты. На втором месте старший инспектор дирекции по контролю за исполнением бизнес-процедур и сохранностью активов дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Виталий Никифоров, который финишировал на 5 секунд позднее. Третье место у газовщика доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Петра Медведева, он пришел к финишу через секунду после Виталия.

Среди женщин быстрее всех 5 километров пробежала Алина Фаттахова, ее результат 20,7 минуты. На втором месте Полина Малькова. Третье – у ведущего специалиста по охране труда ЕВРАЗ НТМК Ольги Гориной.

Среди детей в своих возрастных категориях лучшими стали: среди мальчиков Даниил Якутин, Андрей Рябков, Егор Шаерман; среди девочек Полина Мелентьева, Анна Олькова, Кристина Марфута.

Для всех любителей бега, болельщиков и гостей праздника была подготовлена концертная программа. На мероприятии работали активные развлекательные площади, фотобудка и видеоспиннер, гости увидели показательные выступления воркаутеров и тхэквондистов, вокальных и танцевальных коллективов Центра культуры и искусства ЕВРАЗ НТМК.

Каждый взрослый участник забега вносил благотворительный взнос. Компания ЕВРАЗ удвоит сумму собранных пожертвований. Средства будут направлены в нижнетагильскую начальную школу – детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья и в качканарскую школу, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы. На пожертвования прошлых лет были приобретены спортивные и уличные тренажеры, оборудованы детская и спортивная площадка, приобретено оборудование для занятий адаптивной и общей физкультурой в спортзалах учреждений.

В июне забег «Дай пять!» пройдет в Новокузнецке, а затем – в Москве, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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