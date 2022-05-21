Захарова рассказала о попытке вербовки русских дипломатов за рубежом

Спикер российского МИДа Мария Захарова в Екатеринбурге рассказала о попытках западных спецслужб вербовать российских дипломатов после начала спецоперации РФ на Украине. Как передаёт «Новый День», Захарова сообщила об массовых угрозах, запугивании, шантаже в адрес российских дипломатов. Она сказала, что это происходит повсеместно в странах Запада и тех государствах, где влияние имеют западные спецслужбы. Так, по словам спикера МИДа, работникам рассылали даже фотоимитации растерзанных тел членов семей дипломатов.

Также она сообщила, что на личные телефоны и компьютеры сотрудников дипломатических миссий РФ поступали «предложения о сотрудничестве». «Нажимает на кнопку – включает экран – появляется сайт на весь экран – добрый день, мы отвращаемся к вам, мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам решение Москвы, или принять решение другое, правильное, если вы выбираете второе, позвоните сюда», – рассказала она.

Но, по словам Захаровой, российские дипломаты не дрогнули и не сломались.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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