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Воскресенье, 22 мая 2022, 13:48 мск

Новости Екатеринбург

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В ДТП под Екатеринбургом погибла 11-летняя школьница

Под Екатеринбургом в ДТП попал Mercedes Benz – машина на высокой скорости вылетела с дороги. Причиной аварии на Челябинском тракте, скорее всего, стал неверно выбранный скоростной режим и плохие погодные условия. В момент ДТП шёл сильный дождь.

В машине находились несколько человек, в том числе двое детей. В пресс-службе ГИБДД по региону уточнили, что они ехали без специальных устройств, никто не был пристегнут. Всех людей, что были в автомобиле, выбросило из него. 11-летняя девочка погибла на месте, водитель и 5-летний мальчик получил травмы разной степени тяжести, они госпитализированы.

Фото – ГИБДД Свердловской области

Екатеринбург, Елена Сычева

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