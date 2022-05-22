Первые уральские грибы занесло снегом (ФОТО)

Первые грибы – сморчки, которые как обычно в мае появились в лесах Свердловской области, занесло снегом. Наблюдение сделали сотрудники Висимского заповедника.

Сезон сморчков очень короткий. Они при этом считаются деликатесными грибами. В нескольких ресторанах Екатеринбурга есть спецменю со сморчками – с ними готовят гребешки, пасту и другие блюда.

Фото заместителя директора заповедника в области охраны окружающей среды и экологической безопасности Алексея Бугаева

Екатеринбург, Елена Сычева

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