В Солнечном продолжается строительство губернаторского лицея

В микрорайоне Солнечном уже подняли три этажа будущего губернаторского лицея. «На строительной площадке возводятся железобетонные конструкции каркаса объекта: на отдельных частях здания выполняется перекрытие третьего этажа, ведётся устройство пластового дренажа и гидроизоляции стен техподполья», – рассказал руководитель социальных проектов компании «Форум-групп» Антон Зелов.

В управлении капстроительства Свердловской области подчеркнули, что работы на объекте ведутся без изменения графиков. На этой неделе был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ второго этапа, который предполагает строительство общественного центра.

Напомним, губернаторский лицей на улице Лучистой станет частью социально-образовательного кластера и Лицейского квартала, куда войдут также инновационный детский сад на 300 мест и Центр эстетической и художественной гимнастики. При лицее, где будут учиться 1200 детей, откроется детский технопарк Кванториум.

На реализацию первого этапа проекта в начале 2022 года Свердловская область получила первый транш федерального инфраструктурного кредита – 310 млн рублей. Речь идет о первом этапе, куда входит общеобразовательная школа и технопарк. Всего на создание рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу проекта предусмотрена сумма более 2,4 млрд рублей. Это средства областного и федерального бюджетов.

«Главные отличия самого лицея от типовых школ – многофункциональные и трансформируемые классы и помещения, проницаемые пространства, включение в образовательный процесс коридоров и рекреаций, возможность построения индивидуальной образовательной траектории ребенка за счет наличия широкого спектра студий, мастерских и лабораторий, реализующих проектный междисциплинарный подход к обучению. Также в рамках лицея будет создан общественный центр для всех жителей района», – сказал Зелов.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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