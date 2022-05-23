На трассе столкнулись три грузовика. Один из водителей сгорел (ФОТО)

Один человек погиб и еще один получил травмы в страшном ДТП, которое случилось в воскресенье вечером на трассе Екатеринбург – Тюмень недалеко от Тугулыма.

Как сообщили в областном УГИБДД, на 262-м км автодороги столкнулись три грузовых «газели», одна загорелась. Ее 25-летний водитель погиб – он сгорел в автомобиле. Ещё один водитель, 52-летний мужчина, получил травмы. Его отвезли тюменскую ОКБ № 2.

Две машины, принадлежащие одной организации, ехали друг за другом в сторону Екатеринбурга. Водитель второй «газели» не выдержал дистанцию и сначала ударился в машину коллеги, а потом выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный грузовик. По факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют подробности и обстоятельства ДТП. Водители двух автомобилей, которые ехали вместе, – жители Адыгеи, везли груз из Тюмени.

Тугулым, Елена Владимирова

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