«Спецавтобаза» открыла интернет-площадку по продаже вторсырья

Екатеринбургская «Спецавтобаза», региональный оператор по обращению с отходами, открыла интернет-площадку по продаже вторсырья. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Там можно купить отсортированный мусор – пластиковые бутылки, пленку, макулатуру, лом и отходы черных и цветных металлов, стекло. Весь этот мусор отсортировывается на комплексе «Широкореченский», группируется по видам и, при необходимости, прессуется. Его могут приобретать переработчики со всей России. Опыт уникальный для Уральского федерального округа.

«Открыть онлайн-площадку для продажи вторсырья мы планировали давно, два прошлых года наши сотрудники работали над созданием системы продажи вторсырья с учетом требований законодательства и реалий рынка. Теперь приобретать продукцию, которая выходит с МСК, сможет большее количество заинтересованных лиц», – прокомментировала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Отметим, что покупать вторсырье могут только зарегистрированные на платформе пользователи – потенциальному покупателю придется пройти авторизацию, предоставив регоператору небольшой пакет документов. После проверки активируется учетная запись, и торги становятся доступны. Аукционы, как правило, проводятся по понедельникам, зарегистрированные пользователи получают уведомления об этом. В течение дня торги завершаются. Победитель проводит оплату и через несколько дней может забирать вторсырье. Пока что на площадке прошло 50 аукционов. В них участвовали переработчики из Екатеринбурга, Новоуральска, Челябинска, Омска.

Екатеринбург, Елена Сычева

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