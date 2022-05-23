Госдолг Свердловской области превысил 100 миллиардов

Минфин РФ раскрыл объем госдолга регионов к маю этого года. В Свердловской области он составил 100 миллиардов 215 миллионов рублей. Это практически 2/3 госдолга всего УрФО (156 миллионов рублей в совокупности).

В объеме задолженности региона государственные ценные бумаги составляют 56,6 миллиарда рублей, бюджетные кредиты – 43,6 миллиарда рублей, долгов перед банками у Свердловской области нет. В пресс-службе свердловского минфина «Новому Дню» сообщили, что планируются только бюджетные инфраструктурные кредиты, никаких рыночных кредитов в планах нет.

К 1 апреля госдолг региона был ниже – 99,77 миллиарда рублей. Судя по всему, прирост образовался из-за новых бюджетных кредитов.

Добавим, все остальные регионы Уральского округа имеют куда меньшие показатели. Госдолг Курганской области составил почти 17 миллиардов, Челябинской области – 27,3 миллиарда, долги ХМАО – 7,3 миллиарда, ЯНАО – 3,8, Тюменская область скопила всего 1,5 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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