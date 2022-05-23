В России в 8 раз выросло число хакерских атак

С конца февраля фиксируется рекордное число хакерских атак на российские сайты. Как сообщил ведущий специалист в области информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Виталий Федоров, сейчас в сутки регистрируется порядка 380 тысяч киберугроз. Причем их количество и качество постоянно возрастает.

Так, в первом квартале 2022 года в восемь раз выросло число DDoS-атак по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилась средняя продолжительность одной атаки: если в прошлом году она составляла 1,5 часа, то сейчас может длиться более суток. Чаще всего жертвами DDos становятся российские СМИ, финансовый сектор и банковские сайты. Цель злоумышленников – не получить выгоду, а обвалить крупный сервис.

Виталий Федоров также отметил, что все чаще кибермошенники используют комбинацию методов технического проникновения и социальной инженерии. Например, злоумышленник может воспользоваться уязвимостью в почтовом сервисе, встроиться в переписку и отправить вредоносную ссылку. Специалист советует в таком случае связаться с отправителем по другому каналу связи и уточнить, действительно ли тот направлял ссылку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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