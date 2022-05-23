Свердловскому губернатору разрешат избираться больше двух раз подряд

В устав Свердловской области внесут изменения, позволяющие одному человеку избираться губернатором неограниченное число раз.

Соответствующий законопроект областные депутаты рассмотрят уже завтра. Сейчас в уставе говорится: «Губернатор Свердловской области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд».

В новой редакции предлагается вторую часть предложения убрать. Авторы законопроекта – группа депутатов от «Единой России» во главе со спикером Людмилой Бабушкиной. В пояснительной записке говорится, что изменения в устав вносят для приведения его в соответствие с федеральными законами.

Напомним, в сентябре в регионе состоятся плановые губернаторские выборы. В минувшую пятницу, 20 мая, президент Владимир Путин одобрил намерение нынешнего губернатора Евгения Куйвашева баллотироваться на новый срок. Куйвашев занимает свой пост с 2012 года. На первый срок он был избран депутатами заксо, на второй прошел через прямые выборы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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