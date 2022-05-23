Собчак: «Иван Ургант выступит в Екатеринбурге»

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант скоро вернется в Россию и выступит в Екатеринбурге. Об этом Собчак написала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

«По моей информации, Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию – на екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки», который пройдет 24 июня. По словам источника в оргкомитете фестиваля, Иван Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой. Обычно он в конце июня ведет в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые Паруса», но в этом году его отстранили от этой работы сами-знаете-почему», – сообщила звезда. Впрочем, в списке участников на сайте фестиваля «Уральская ночь музыки» Ургант не числится.

Напомним, ранее Иван Ургант раскритиковал СВО и уехал за границу, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его «большим патриотом», которого не стоит сильно критиковать неким российским «ястребам». Кроме того, он убеждён, что Ургант и Собчак «не являются врагами государства». По его словам, они «просто испугались и не разобрались» и только поэтому раскритиковали спецоперацию и уехали за границу.

«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», – прокомментировал эту историю Рамзан Кадыров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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