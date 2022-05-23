Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области

Погода в Свердловской области остается совсем не майской – синоптики предупреждают о возможных заморозках. «Ночью 24 мая в Свердловской области и Пермском крае местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-3°», – сообщили в ФГБУ «Уральское УГМС».

После этого начнется потепление. Днем 24 мая по области ожидается 13-18 градусов тепла, в среду – 20-25 °C (но на севере области до 18 максимум), в четверг – 15-20 °C, на востоке 20-25°. Не исключены грозы.

В Екатеринбурге этой ночью будет около 5-7 тепла, днем до 16-18 °C, затем потеплеет до +21…+23, возможен кратковременный дождь, днем гроза, 26 мая ожидается +17…+19 °C с грозой и дождем.

Екатеринбург, Марина Иванова

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