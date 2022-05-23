За неделю клещи покусали почти 4 тысячи человек

В Свердловской области клещи с начала сезона покусали почти 11,8 тысячи человек, в том числе 2,6 тысячи детей. Только за последнюю неделю врачи зарегистрировали более 3,8 тысячи пострадавших.

«Случаи клещевых покусов зарегистрированы в 66 муниципальных образованиях Свердловской области. В Екатеринбурге от клещей пострадало 4050 человек, в том числе 566 детей», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализированы 29 человек (из них 10 дети), с диагнозом «боррелиоз» – 80 человек (из них 29 дети).

К сегодняшнему дню в Свердловской области от клещей обработали уже 80% от запланированных территорий (парки, лесопарки, берега водоемов и так далее). Но врачи тем не менее советуют своевременно вакцинироваться, чтобы обезопасить себя от клещевых инфекций. Начать курс прививок можно в любое время года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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