Под Нижним Тагилом поезд протаранил легковушку на путях (ФОТО)

Под Нижним Тагилом грузовой поезд протаранил легковушку ВАЗ-2107, которая выехала на пути. Водителя в момент аварии в салоне не было. Позднее оказалось, что машиной управлял мужчина без прав.

По факту ЧП на перегоне Анатольская – Монзино Нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, вчера вечером «семерка» пыталась переехать железнодорожные пути в месте, не оборудованном переездом, и застряла. Легковушку протаранил грузовой поезд, весь корпус машины смят. Сотрудники ГИБДД выяснили, что машинист пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. Из-за ДТП движение поездов было задержано на 2 часа.

В момент аварии в салоне не было ни водителя, ни пассажиров: 25-летний водитель выскочил, когда увидел приближающийся состав. Оказалось, что стаж вождения у мужчины – менее года, при этом он уже лишен прав. Теперь ему грозит штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы. В отношении водителя составлен протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, мужчина задержан, помещен в изолятор временного содержания территориального органа внутренних дел до решения суда.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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