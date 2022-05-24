В Екатеринбурге появились мобильные пункты диспансеризации (ФОТО)

Депутаты «медицинской фракции» Екатеринбургской думы организуют выездные пункты диспансеризации в новых районах города.

Так, в поликлинике № 2 при ЦГКБ № 24 на улице Шварца медицинское обследование могут пройти люди с ограниченными возможностями здоровья. Пункт был организован при участии депутата Анастасии Немец.

«Нас поддержало руководство 24-й городской больницы. В поликлинику на Ботанике мы пригласили людей с ОВЗ, проживающих в разных районах города. Здание этой поликлиники удобно тем, что оборудовано пандусами, лифтами. Для тех, кто приезжал на автомобилях, была открыта парковка и организовано сопровождение волонтера до места проведения медицинского осмотра. К тому же все кабинеты, которые нужно посетить, расположены на одном этаже», – рассказала депутат.

В регулярном режиме начинает работу выездной пункт диспансеризации в торговом комплексе «Окей» на Бабушкина, 2А. Уже во второй раз медицинское обследование здесь провели врачи горбольницы № 23 совместно с волонтерами.

«После пандемии врачи активно призывают жителей города пройти диспансеризацию, мы, депутаты медфракции, их в этом поддерживаем. И стараемся сделать обследования максимально комфортными для людей. Пройти диспансеризацию быстро и в одном месте предпочитают те, кто работает или учится, не находит времени на визиты в больницу. На них мобильные пункты рядом с домом, в торговых центрах и рассчитаны. Важно обследоваться и людям старшего поколения, и всем, кто перенес Covid-19», – рассказал глава медфракции Алексей Вихарев.

Мобильный пункт в торговом центре на Эльмаше будет работать 26 мая, с 16:00 до 19:00. Пройти диспансеризацию смогут все желающие независимо от прописки. С собой нужно принести пакет документов: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты флюорографии и осмотра гинеколога (для женщин) за последние 11 месяцев. Все процедуры занимают полчаса. Горожане сдают общий анализ крови, измеряют функцию внешнего дыхания с помощью спирографа, уровень сатурации, внутриглазное и артериальное давление, делают кардиограмму. По окончании осмотра пациенты получают консультацию терапевта.

Как ранее писал «Новый День», депутаты медфракции решили запустить пилотный проект профилактических осмотров жителей в мобильных пунктах после встречи с руководством ГКБ № 23. За основу была взята акция «Вакцинация в каждый двор», которая помогла привить от коронавируса более 60 тысяч горожан. Медики проводят обследования, а депутаты помогают найти помещение и волонтеров, привлекают горожан.

Во время работы пунктов выездной диспансеризации медосмотр прошли более 150 человек. Формат оказался очень удобным. В ближайшее время планируется открыть мобильные пункты и в других районах города. Медики советуют проходить диспансеризацию регулярно: людям в возрасте от 18 до 40 лет – раз в три года, после 40 лет – каждый год. Переболевшим ковидом показано углубленное обследование, которое проводится через два месяца после болезни.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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