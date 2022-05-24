За два дня гаишники поймали 257 пешеходов-нарушителей

В Екатеринбурге 20-22 мая гаишники проводили мероприятие «Безопасная дорога» – проверяли, как соблюдаются ПДД, связанные с пешеходами. Оказалось, что пешеходы гораздо чаще автомобилистов становятся нарушителями. За два дня поймали 257 человек, которые переходили дорогу в неположенном месте или на красный свет. Для сравнения, в отношении водителей, которые не уступили дорогу, составили 79 протоколов.

«По статистике, за 4 месяца 2022 г. произошло 125 наездов на пешеходов, 7 человек погибли и 119 травмированы. По вине водителей случилось 82 ДТП, 3 человека погибли, 80 ранены», – сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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