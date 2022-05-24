Импортный «Пульмикорт» стало сложнее найти в аптеках Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга жалуются, что импортный препарат для ингаляций «Пульмикорт» пропал из многих аптек. Он используется для лечения ларингитов и ларингоспазмов у детей и взрослых.

«У ребенка ларингит, который сопровождается спазмами. В домашней аптечке закончился «Пульмикорт», который врач в таких случаях назначает для ингаляций. Обошла пять ближайших к дому аптек в районе улиц Татищева – Токарей, «Пульмикорта» в нужной дозировке – 0,5 мг/мл – нет. Фармацевты говорят, заказывайте онлайн, есть какие-то проблемы с поставками», – рассказала «Новому Дню» жительница ВИЗа Ольга.

По данным справочной лекарств 2048080.ru, суспензия «Пульмикорт» (Швеция) в дозировке 0,25 мг/мл осталась всего в 22 аптеках, но препарат в дозировке 0,5 мг/мл еще есть – в 196 аптеках Екатеринбурга (всего в городе более 1000 аптек, по данным онлайн-справочников). Также в наличии имеется «Пульмикорт» отечественного производства (город Подольск) в дозировке 0,25 мг/мл – в 200 аптеках. И можно подобрать аналог препарата для ингаляций – например, «Пульмибуд». Правда, он тоже есть только в 30 аптеках.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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