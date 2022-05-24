На Урале закончили исследование ожирения у детей – результаты ушли в Минздрав

В Екатеринбурге завершился анализ результатов исследования ожирения у детей. Его проводили Уральский государственный медицинский университет совместно с Всемирной организацией здравоохранения. Специалисты буквально измеряли детей с помощью ростомеров и весов.

Всего оценили 3 тысячи учеников 1-3 классов из 70 школ Екатеринбурга. Больше года – с января 2021-го по апрель 2022-го – медики из УГМУ и ВОЗ анализировали результаты, и данные должны были пойти в масштабное исследование, которое проводилось в 35 странах, однако с 10 мая сотрудничество России с ВОЗ было приостановлено, и теперь судьбу полученного материала будет решать Минздрав РФ, сообщили «Новому Дню» в вузе.

Там отметили, что в рамках исследования специалисты пришли к предварительному выводу: каждый четвертый семилетний ребенок имеет избыточную массу тела или страдает ожирением. «Ожирение чаще регистрируется у мальчиков, чем у девочек. Большинство детей уже в младшей школе имеют факторы риска, способствующие формированию избыточной массы тела: это, в частности, малоактивный образ жизни, проведение большого количества времени с гаджетами, отсутствие завтрака», – добавили в УГМУ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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