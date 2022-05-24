Свердловская область вошла в десятку регионов с сильной экономикой

Фонд развития гражданского общества опубликовал рейтинг регионов по их экономическому потенциалу. В основу исследования легли данные Росстата и ФНС. Рейтинг возглавили Москва, ХМАО и Санкт-Петербург. Также в первую десятку сильнейших субъектов вошли Московская область, ЯНАО, Татарстан, Иркутская, Свердловская, Кемеровская области, Красноярский край, Тюменская область и Пермский край.

Как следует из отчета, Свердловская область укрепила свои позиции, несмотря на введение санкций. По итогам последних трех месяцев прошлого года регион занимал 8-е место, результат первого квартала 2022 года – 7-е место.

Авторы исследования делают вывод, что санкции не повлияли на экономические показатели регионов.

Глава ФоРГО Константин Костин отметил: специфика сводного рейтинга экономического потенциала заключается в том, что, как правило, позиции регионов внутри смежных кварталов относительно стабильны. «Это закономерно, поскольку критерии, на основании которых рассчитывается экономический потенциал (уплаченный НДС как индикатор реального сектора экономики; среднемесячная зарплата как индикатор социальной устойчивости; прибыль предприятий и организаций как показатель платежеспособного спроса), в своей динамике не должны демонстрировать резких скачков. В то же время изменение позиции более чем на три ступени в ту или иную сторону говорит о значимых изменениях», – пояснил эксперт.

Екатеринбург, Марина Иванова

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