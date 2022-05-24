«Это что, 37-й год?» – екатеринбургский депутат возмутился ужесточению антикоррупционного закона

Депутатов Екатеринбургской думы обязали уведомлять о личной заинтересованности при принятии городских решений. Если возникнет подозрение на конфликт интересов, избранника отстранят от голосования по конкретному вопросу. Инициатором поправок выступила прокуратура.

Как пояснил председатель думской комиссии по безопасности Сергей Воронин, изменения в нормативные акты Екатеринбурга вносятся в соответствии с губернаторским указом № 55. Все муниципальные служащие, за исключением главы города и спикера думы, должны сообщать председателю ЕГД о риске возникновения собственного конфликта интересов. Впоследствии материалы будут направляться в областную антикоррупционную комиссию.

Нововведение возмутило депутата Александра Колесникова: «Погодите, если мы утверждаем в бюджете субсидирование на лифты, а я являюсь директором управляющей компании, это что, у меня личная заинтересованность?». «Конечно», – кивнул его коллега Владимир Крицкий под общий смех зала. «Так, а если мы снижаем КСИТ в строительстве, то это у Крицкого заинтересованность?» – тут же парировал Колесников.

Представитель прокуратуры отметила, что в этих случаях депутаты принимают решения в интересах всего города. А новый закон должен пресечь эпизоды, когда депутаты тем или иным способом лоббируют интересы конкретных предприятий, и получают от этого выгоду.

«Мы с этим законом о коррупции до маразма дошли. Я не понимаю, куда мы идем. Сами на себя должны писать явку с повинной. Для чего? Вот Пустозеров (депутат занимает должность первого замдиректора ООО «ГУДСР», – прим. ред.) когда получает подряд на Макаровский мост, он что, должен писать это уведомление? Вы понимаете, что так всех можно подвести? Это 37-й год! У нас все депутаты за исключением трех человек работают на своих местах и получают какую-то выгоду. Любой закон можно так интерпретировать, что, например, Матвеев (председатель депутатской группы по развитию Академического района, – прим. ред.) – это коррупционер. Раньше был Смирнягин. Их что, посадить надо?» – кипятился Колесников.

В защиту поправок выступил Константин Киселев. По его словам, конфликт интересов учитывается в законодательстве большинства стран мира, и намного строже, чем в России. Поэтому постепенное ужесточение антикоррупционного законодательства стоит воспринимать как обычную мировую практику.

«Да, у нас более мягкое законодательство, если сравнить, например, с налоговым законодательством Англии. Только почему вы хотите сделать его жестче? Гейропа нам вообще не указ. У них там однополые браки, что, тоже предлагаете их узаконить? Конфликт интересов – это очень широкое понятие, под него можно подвести любого неугодного депутата. Это механизм борьбы с депутатами. И ссылаться тут на мировую практику некорректно. Давайте на нормальные страны ориентироваться», – прокомментировал Александр Колесников. Впрочем, не уточнив, какие страны в его понимании «нормальные».

Впрочем, яркая речь депутата не вдохновила его коллег. Большинством голосов (29 за) городская дума поддержала предлагаемые поправки о новом порядке уведомлений о личной заинтересованности депутатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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