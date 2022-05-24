Под Нижним Тагилом 36-летнего рыбака убило током: удочка зацепилась за ЛЭП

В Пригородном районе 36-летний мужчина отправился на рыбалку и погиб. 5-метровым удилищем он задел линию электропередачи и получил удар током. Находившиеся рядом жена и дети не смогли спасти главу семейства.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, инцидент произошел накануне на территории одного из садоводств Пригородного района (под Нижним Тагилом). «Когда мужчина начал разворачивать рыболовные снасти, удилищем длиной более 5 метров он задел проходящую сверху линию электропередачи. В результате он получил поражение электрическим током и скончался на месте происшествия», – сообщили в СУ СК РФ.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал также, что на рыбалку мужчина приехал с женой и детьми. Они были рядом, и когда услышали крик отца, прибежали очень быстро. Но помочь ему уже не смогли.

«Такого рода инциденты время от времени происходят с любителями рыбной ловли на поплавочную удочку, поэтому считаю возможным предупредить граждан о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы отдых у водоема не приводил к печальным последствиям», – отметил полковник Горелых.

По итогам проверки в СУ СК РФ по Свердловской области примут процессуальное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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