Среднему Уралу снова обещают грозы и ветер

На Свердловскую область снова надвигается непогода. Синоптики предупреждают – 25 мая ожидается гроза, сильные дожди, порывы ветра будут достигать 18 м/с.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области рекомендуют отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется подготовить ливневки к отводу дождевого стока. Во время грозы стоит закрыть дома окна, дымоходы, во время ударов молнии держаться подальше от электропроводов, водостоков крыш, антенн, не стоять рядом с окнами.

Добавим, в этом году май начался в регионе с приятной погоды, но затем пришло «малоснежное уральское лето». В северных районах области в прямом смысле – накануне синоптики предупреждали, что там возможен мокрый снег.

Екатеринбург, Марина Иванова

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