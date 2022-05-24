Чернецкий намекнул, что было бы неплохо повысить плату за капремонт

Бывший мэр Екатеринбурга, а ныне – первый вице-спикер заксобрания Аркадий Чернецкий на сегодняшнем заседании высказал мнение, что в долгосрочной перспективе у Свердловской области не хватит денег на исполнение программы капремонта, и предложил варианты решения этой задачи.

«Я хочу, чтоб все понимали, что сегодня решать проблему капительного ремонта можно за счет трех источников, – подчеркнул Чернецкий. – Источник первый: плата населения. Источник второй: спецпрограмма федерального уровня. Источник третий: субсидирование регионального бюджета. Факторы, утяжеляющие проблему, нам достаточно хорошо известны. Факторы, которые могут помочь ее решить, нам тоже известны. Поэтому нам придется с вами работать по всему этому спектру. В том числе и ставя вопрос перед нашим региональным правительством, об увеличении субсидирования, это как предложение зафиксировано в нашем решении, в том числе и активизируя работу на федеральном уровне, и в том числе рассматривая вопрос об изменении тарифа на капительный ремонт. Это вопрос, наверно, не сиюминутный, его надо обсуждать, нужно просчитывать, какие он будет иметь последствия, но это один из источников решения проблемы».

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области в последний раз размер платы за капремонт менялся в начале года, с 1 января он составил 10,52 рубля, рост составил всего 4%, однако в будущем ситуация может измениться, и к следующему году ставки могут взлететь – в отличие от коммунальных услуг, предельного индекса роста цен на взносы на капремонт нет, поэтому в данном случае, если Федерация не пойдет навстречу регионам, взрывного роста не избежать.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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