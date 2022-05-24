В Екатеринбурге орудуют «черные наркологи»

Специалисты Областной наркологической больницы выявили самозванцев, которые предлагают свердловчанам наркологическую помощь под видом госучреждения.

Как сообщили в ОНБ, «черные наркологии» используют общедоступные картографические ресурсы, на которых пользователи могут самостоятельно отмечать адрес организации, ее контактный телефон и наименование. Прикрываясь адресами отделений ОНБ, злоумышленники добавляют на карты сведения про «наркологическое отделение» или «наркологическую помощь», сопровождая их иллюстрациями больничных палат, сторонними контактными данными.

Люди попадаются на приманку и обращаются к «черным наркологам», веря, что их будут лечить в Областной наркологической больнице.

«Наркологическая помощь имеет свою особую специфику, она не носит массовый характер. В Екатеринбурге существует ряд наркологических клиник, которые имеют медицинскую лицензию, врача психиатра-нарколога в штате, стационарные палаты. И нет ничего плохого в том, что у пациента есть выбор. Но в этой ситуации мы сталкиваемся с тем, что под видом нашей больницы функционируют частные организации, которые зачастую не имеют ни соответствующей лицензии, ни должных условий работы с пациентами. Со своей стороны рекомендую пациентам пользоваться проверенной информацией, которая размещена на нашем официальном сайте», – подчеркнул главный врач ОНБ Антон Поддубный.

На протяжении лечения пациенты отделения находятся под круглосуточным наблюдением квалифицированных специалистов. Направление на госпитализацию выдает врач психиатр-нарколог по итогам осмотра пациента.

Напомним, что в Екатеринбурге на базе Областной наркологической больницы действуют два отделения плановой наркологической помощи по адресам: ул. Халтурина, 44а, тел. (343) 245-70-66, пр. Космонавтов, 90а, тел. (343) 368-71-90, отделение неотложной наркологической помощи по адресу: Екатеринбург, пер. Медицинский, 5а, тел. (343) 333-46-48.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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