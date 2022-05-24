Бал в честь Петра Первого устроили в центре Екатеринбурга (ФОТО)

В центре Екатеринбурга провели бал-ассамблею в честь 350-летия Петра Первого. Гостей встречали сам первый российский император и его жена Екатерина.

Царский бал прошёл в амфитеатре возле Театра юного зрителя. Полонез и менуэт танцевали профессионалы, пары выстроились в круге, будто в бальной зале. Научиться самым простым па могли все желающие: для них устроили мастер-класс. Кадеты продемонстрировали мастерство владения оружием.



Добавим, что во время бала можно было сфотографироваться с самим виновником торжества – Петром Первым, который отмечает 350-летие.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Дмитрий Бутаков

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