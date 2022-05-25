Самолет «Уральских авиалиний», летевший в Москву, вынужденно сел в Екатеринбурге

В Кольцово вынужденную посадку совершил самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Москву. Одной из пассажирок стало плохо, ей потребовалась помощь врачей.

Как рассказали в пресс-службе перевозчика, инцидент произошел на рейсе U6-388 по маршруту Омск – Москва (Домодедово). Во время полета одна из женщин почувствовала себя плохо, у нее резко повысилось давление.

«По прилете в Кольцово женщину осмотрели медики аэропорта и сделали заключение, что она может продолжить полет. Самолет уже вылетел в пункт назначения», – уточнили в «Уральских авиалиниях».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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