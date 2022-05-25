В Екатеринбурге будут судить водителя автобуса, который покалечил пассажирку

В Екатеринбурге стартует суд над водителем автобуса, из-за которого пенсионерка получила множественные тяжелые травмы. ЧП случилось 15 июля прошлого года. Женщина 1954 года рождения на остановке «Синие Камни» возле дома № 51 по ул. Хрустальной пыталась зайти в автобус 054 маршрута. Но водитель не увидел этого, поторопился поскорее отъехать о остановки, нажал кнопку закрывания дверей и начал движение. Пенсионерку зажало дверями, водитель это увидел и двери открыл, женщина упала на дорогу.

«В результате женщине была причинена сочетанная травма левой верхней конечности, правой и левой нижней конечности: спиральный перелом средней трети диафиза левой плечевой кости; перелом эпиметафиза левой большеберцовой кости, перелом верхнего эпиметафиза оскольчатый левой малоберцовой кости, гемартроз левого коленного сустава и другие, которая в совокупности расценена как причинившая потерпевшей тяжкий вред здоровью», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Водителя будут судить по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Свою вину он признал полностью, максимальное наказание – 2 года колонии. Дело ушло в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, Марина Иванова

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