В Свердловской области – всплеск ОРВИ: эпидпорог превышен на 10%

В Свердловской области отмечают резкий рост заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю зарегистрировано 16,6 тысячи случаев, что выше уровня эпидпорога на 10,6%. Как и прежде, чаще других болеют дети.

«Максимальный уровень заболеваемости – среди детей 3-6 лет, далее – дети 0-2 лет, затем дети 7-14 лет. Доминируют риновирусы (выявлены в 30% у обследованных в лабораториях). Также выделены вирусы парагриппа, аденовирус, сезонный коронавирус и вирус гриппа В», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Больше всего заболевших – в Полевском, Туринском городских округах, ЗАТО Свободный и округе Богданович. В Екатеринбурге заболеваемость еще не превысила эпидпорог, но за последнюю неделю зарегистрировано 7663 заболевших, что на 15% больше, чем неделей ранее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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