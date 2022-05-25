В Екатеринбурге под Садом Кузнецова обнаружилась пустота. Стройку по соседству пришлось приостановить

В Екатеринбурге приостановлены работы на участке в районе сада Кузнецова. Как ранее сообщалось в соцсетях, в котлован строящегося рядом торгово-офисного центра, якобы, обрушился грунт, в том числе часть объекта культурного наследия «Плодовый сад», входящего состав ОКН «Усадьба первого на Урале садовода-селекционера Д.И. Казанцева» – Музея плодового садоводства Среднего Урала.

Представитель застройщика – «УГМК-Застройщик» – данную информацию опровергает.

Инцидент, случившийся 24 мая, не связан со сходом грунта в котлован, поскольку грунт здесь состоит из скальных пород и отличается большим запасом прочности. Под Садом Казанцева обнаружилась пустота – старая выгребная яма, заполненная бытовым мусором: бутылками, старой обувью и прочим. В ходе проводимых работ пустота вскрылась, и ее содержимое осыпалось в котлован. Сад Казанцева не получил ущерба, коллекция редких видов деревьев, кустарников и других ценных растений не пострадала, отметили в пресс-службе «УГМК-Застройщик».

Строительные работы на объекте – будущем торгово-офисном центре – 25 мая были приостановлены. До конца дня будут разработаны мероприятия по усилению грунта. Пока рассматриваются два варианта действий: установка дополнительных шпунтовых ограждений (такие ограждения смонтированы по всему периметру котлована), либо ограждения из металлических столбов, стянутых металлическими тросами, закрепленного бетонными плитами. «Эти варианты мы планируем согласовать с администрацией Сада Казанцева и оперативно применим один из них. Затраты на устранение последствий ситуации и восстановление части забора Сада Казанцева оцениваются в сумму порядка 10 млн рублей. Эти затраты «УГМК-Застройщик» полностью берет на себя.

На сроках строительства гастромаркета инцидент также не отразится – завершение работ в котловане и выход на нулевую отметку запланированы на август 2022 года», – сообщает пресс-служба «УГМК-Застройщик».

Екатеринбург, Елена Васильева

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