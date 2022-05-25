Эковолонтеры сплавятся по Чусовой, чтобы убрать мусор с берегов

Эковолонтеры из Екатеринбурга собираются на плоггинг-сплав – уже в эту субботу они отправятся по Чусовой от села Слобода к Нижнему Селу через Каменку, чтобы очистить берега реки от мусора.

«Мы будем сплавляться по тихой и величественной Чусовой, делать остановки, убирать мусор на берегах и плыть дальше. Вас ждет экскурсия, наипрекраснейшие виды уральской реки, скал и старинного леса. Этот день вы проведете активно в хорошей компании», – сообщили в группе «Чисто Урал».

Места на сплав еще есть, желающим нужно заполнить регистрационную форму. Организаторы обещают предоставить автобус до места отправки и снаряжение – катамараны и весла, а также сопровождение инструктора. Однако за участие в сплаве придется заплатить – по 1000-1500 рублей. Деньги пойдут на организацию трансфера.

Екатеринбург, Елена Сычева

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