Сотрудники МЧС вытащили из карьера двух женщин и собаку (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром сотрудникам МЧС из Кушвы поступило тревожное сообщение. Две женщины любовались со смотровой площадки Чумпинским карьером, затем перелезли через ограждение и сорвались вниз, и с ними их собака. К счастью, все трое упали на растущие ниже деревья, но самостоятельно выбраться они не смогли. Им на помощь выдвинулись спасатели.

Спасатели вытаскивают из пропасти женщин и собаку

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, прибыв на место, один из пожарных с помощью спасательных веревок спустился вниз и по очереди помог выбраться из западни женщинам и собаке. Наверху спасенных осмотрели врачи скорой помощи, госпитализация не понадобилась.

ГУ МЧС по Свердловской области напоминает, что наличие ограждений предупреждает об опасности, а потому перелезать через них не надо.

Кушва, Елена Владимирова

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