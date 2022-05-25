Омбудсмен рассказала о судьбе военнопленных и раненых в ходе СВО

Омбудсмен по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала сегодня на пресс-конференции о судьбе военнопленных и раненых в ходе СВО на Украине.

По словам г-жи Мерзляковой, в 354-й госпиталь на Урале военнослужащих везут со всей России. «Это Забайкалье, Алтай, Бурятия… Много. В основном, травмы от осколочных мин – ампутация рук и ног, травмы головы…Задача – не только спасти жизнь, задача – не дойти до инвалидности. Лечим серьезно здесь», – отметила омбудсмен. По ее словам, широко применяется для восстановления аппарат Елизарова, он очень помогает в борьбе с последствиями полученных ранений.

Что касается освобожденных из украинского плена российских военнослужащих, то их лечением и реабилитацией занимается один из профильных медцентров ВС РФ в Балашихе. «Проходят стандартную процедуру. Один был с тяжёлым ранением ноги – сначала лечили ногу, потом реабилитация. Мне неизвестна эта процедура, но все говорят, что она стандартная – до такого состояния, чтобы он адаптировался к нормальной жизни», – рассказала СМИ Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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