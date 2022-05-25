Выпускники школ отмечают Последний звонок

В Екатеринбурге сегодня выпускники 11 классов отмечают Последний звонок. В этом году массовые мероприятия на улице разрешены, погода утром весьма способствовала проведению линеек на свежем воздухе.

К этому времени все официальные торжественные мероприятия завершены, дети гуляют по городу. Но главный праздник будет позднее – торжественное вручение аттестатов в 11-х классах состоится 23 июня, в 9-х классах – 6 июля.

Отметим, уже завтра начнутся экзамены – основной период сдачи ЕГЭ стартует 26 мая и продлится до 2 июня. Первыми выпускники напишут экзамены по географии, литературе и химии. Проведение трех экзаменов разделено на два дня: ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня.

Екатеринбург, Марина Иванова

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