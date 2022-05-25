Роспотребнадзор про новшества Wildberries: оплата за возврат товара не должна носить характер штрафа

В свердловском Роспотребнадзоре клиентам маркетплейсов разъяснили, что они в праве не соглашаться с суммами за возврат товаров, которые выставил накануне Wildberries. Плата продавцу за доставку должна быть обоснованной, а не носить характер штрафа, одинакового для всех.

Напомним, накануне пользователи популярного маркетплейса столкнулись с тем, что теперь за возврат неподошедших товаров придется платить по 100 рублей. В Wildberries пояснили, что новое правило касается только клиентов с высокой долей возвратов и/или «невысокой суммой выкупа». Сто рублей клиент, якобы, должен заплатить за обратную логистику (доставку до продавца).

В пресс-службе управления Роспотребнадзора Свердловской области пояснили, что по закону продавец действительно вправе просить деньги за обратную доставку, но только если товар надлежащего качества. По закону о защите прав потребителей (ч. 4 ст. 26.1) предусмотрено, что продавец может удержать деньги за обратную доставку из средств, которые покупатель уже заплатил за товар. Если покупатель не согласен с размером расходов на обратную логистику, он может подать продавцу претензию, а продавец должен ответить и обосновать сумму доставки. Если и это покупателя не устроит, можно пойти в суд.

«Любые расходы на доставку возвращенного товара надлежащего качества должны быть обоснованными, иметь подтверждение, и быть связаны именно с возвратом конкретного товара, а не носить характер штрафа, установленного в виде единой платы за возврат любого товара», – говорят в Роспотребнадзоре.

В случае если потребитель возвращает некачественный товар, деньги за обратную доставку вообще не должны взиматься: ее оплачивает продавец.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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