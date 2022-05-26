Приставы забрали детей у родителей-должников

В Екатеринбурге двоих детей – брата и сестру – забрали у родителей и поместили в детдом. 16-летняя девочка и 15-летний мальчик до совершеннолетия будут находиться под опекой государства, поскольку их кровные родители перестали за ними следить.

«Забеспокоились о судьбе подростков сначала в школе: дети плохо выглядели и, по разговорам сверстников, «бомжевали», родителям местонахождение детей даже в вечернее и ночное время было неизвестно», – сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов Свердловской области.

Мать и отец детей по решению суда в итоге были лишены родительских прав. «Было возбуждено исполнительное производство, с постановлением родители-должники надлежащим образом ознакомлены. Приставом при участии инспектора по делам несовершеннолетних и специалистов органов опеки мальчик и девочка переданы государственному учреждению. Теперь за детьми будет надлежащий уход, горячее и ежедневное питание, одежда и все необходимое для учебы», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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