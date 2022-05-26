В Каменске-Уральском погибла альпинистка-любительница (ФОТО)

В Каменске-Уральском погибла местная жительница, которая занималась альпинизмом.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла вечером 25 мая в местности под названием «Городские скалы». Когда женщина поднималась на одну из скал, она сорвалась и упала с высоты нескольких десятков метров, разбившись насмерть. Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев, изучают снаряжение погибшей. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть женщины. Сыщики уголовного розыска установили, что погибшая – жительница Каменска-Уральского 1976 г.р. По одной из версий, у альпинистки расстегнулся карабин.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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