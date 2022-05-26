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Четверг, 26 мая 2022, 15:42 мск

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Штырков снялся с турнира РЕН-ТВ – его обманули организаторы

Уральский боец ММА Иван Штырков снялся с турнира РЕН-ТВ, где должен был боксировать с Михаилом Мохнаткиным. Как сообщила пресс-служба команды «Архангел Михаил», организаторы поединка не выполнили договоренности. «Иван отказался выходить на официальное взвешивание и на сам бой из-за несоблюдения договоренностей со стороны организаторов. Речь идет о совокупности факторов, которые привели к такому решению», – прокомментировали там.

По информации «Нового Дня», организаторы турнира не выплатили Штыркову и Мохнаткину гонорары за бой, хотя должны были сделать это еще до взвешивания. По какой причине были нарушены эти договоренности, неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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