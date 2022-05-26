Памятник брошенному зайке пришлось пересадить на другую скамейку: рядом с ним ночевал бездомный (ФОТО)

Памятник зайке из стихотворения Ангии Барто, который установили на скамейке в сквере у девятой гимназии, пришлось перенести. Оказалось, что у той скамейки был «хозяин»: на ней постоянно ночует бездомный.

Как рассказал «Новому Дню» житель соседнего дома по улице 8 Марта, мужчина еще до появления зайки постоянно спал в этом сквере. Когда на его скамейку установили зайку, он стал спать, положив голову прямо на колени зайке. Поэтому скульптуру пришлось переместить – на соседнюю скамейку. Теперь к нему бездомные не пристают.

Напомним, памятник брошенному зайке посвящен детям, которых эвакуировали на Урал в годы Великой Отечественной войны. Автор идеи Дмитрий Красюк говорил, что по его задумке печальный заяц олицетворяет чувства тех малышей, которые лишились дома в годы войны. На создание памятника Красюка вдохновили рассказы дочери Агнии Барто. Писательница вместе с детьми была эвакуирована в Свердловск и жила как раз в доме на улице 8 Марта.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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