На стеле «Европа – Азия» прошел субботник (ФОТО)

У стелы «Европа – Азия» на Новомосковском тракте состоялась экологическая акция по благоустройству. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высадил саженцы сирени. Активисты – сотрудники «Сима-ленда» и волонтеры установили на территории антивандальные лавочки «Умная среда» из переработанного пластика и урны. Кроме того, на границе частей света появился новый арт-объект для молодоженов и контейнеры для раздельного сбора мусора.

Еще один участник акции – депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев – организовал демонтаж старых деревянных конструкций, расположенных в лесу у стелы «Европа – Азия». В результате вывезено две машины крупногабаритного мусора. А также народный избранник предоставил для большого субботника, который проходит сегодня, 8 саженцев кустов сирени.

По словам депутата, подготовка к субботнику у обелиска на Новомосковском тракте началась сразу после майских праздников. В выходные 14 и 15 мая Алексей Вихарев организовал работу бригады, которая разобрала деревянные помосты со столами, множество скамеек, старую беседку на территории возле стелы. Весь мусор был собран, а затем вывезен сотрудниками муниципального предприятия «Спецавтобаза».

«Подключился к экологической акции, которую организовала администрация Екатеринбурга. Считаю, что места притяжения горожан, гостей Екатеринбурга должны быть современными и чистыми. Стела «Европа – Азия» – наша визитная карточка, которая должна соответствовать городу. Мы уже вывезли от обелиска большое количество мусора, а новые кусты сирени украсили территорию», – рассказал Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Елена Васильева

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