«Уральские авиалинии» награждены за вклад в развитие воздушного транспорта России

Авиакомпания «Уральские авиалинии» удостоилась награды национальной авиационной премии «Крылья России» в номинации «За вклад в развитие воздушного транспорта России» за многолетнее успешное и стабильное развитие частной коммерческой авиакомпании. Юбилейная 25-я церемония награждения по итогам 2021 года состоялась в Москве.

В своей речи заместитель генерального директора – директор по качеству авиакомпании «Уральские авиалинии» Алексей Фомин поблагодарил жюри, отметив: «В номинации много важных слов: «многолетнее», «успешное» и «эффективное» – это на самом деле так. Мы чуть-чуть старше, чем премия «Крылья России», в следующем году авиакомпании «Уральские авиалинии» исполнится 30 лет. И действительно, каждый год из этого периода был трудным, но успешным, правильно спланированным и в достаточной мере эффективным. Я думаю, что жюри, когда выбирало победителя в этой номинации, не ошиблось. Мы постараемся это доказать следующим тридцатилетним периодом, чтобы подтвердить полученную сегодня награду. Спасибо!»

Национальная отраслевая премия «Крылья России» учреждена в 1997 году Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и отраслевым изданием «Авиатранспортное обозрение» и уже много лет является признанной отраслевой наградой, отмечающей успехи отечественных авиакомпаний в развитии гражданской авиации страны. Номинантов оценивал независимый экспертный совет, состоящий из представителей авиационной отрасли, общественных организаций и СМИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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