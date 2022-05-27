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Пятница, 27 мая 2022, 12:21 мск

Новости Екатеринбург

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Сергей Безруков приедет в Екатеринбург за юными талантами

Народный артист России Сергей Безруков проведет прослушивания на Свердловской киностудии.

Актер планирует отобрать молодых артистов из Екатеринбурга в свою мастерскую во ВГИКе. Принять участие в отборе могут девушки и юноши в возрасте от 16 до 19 лет.

Отбор пройдет в два этапа. Чтобы принять участие в первом, необходимо до 2 июня заполнить анкету. Кандидатов, которые прошли заочный этап, организаторы пригласят на прослушивания, сообщается в паблике Свердловской киностудии «ВКонтакте».

Очный этап пройдет 7 июня с 16:00 на Свердловской киностудии. Участникам необходимо подготовить стихотворение, отрывок из прозы и песню.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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