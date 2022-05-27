Топ-12 главврачей с зарплатой от 300 тысяч в месяц

В Свердловской области средняя заработная плата врача составляет порядка 85 тысяч рублей, по данным Свердловскстата. Однако большинство руководителей медучреждений ежемесячно получают большую сумму. Это следует из документа, опубликованного на сайте Министерства здравоохранения региона. В нем приведены средние заработные платы управленцев в медучреждениях – главных врачей и их замов. Это данные по итогам 2021 года.

На первом месте по зарплате начальник Свердловского областного патологоанатомического бюро – средняя зарплата Юлии Игумновой составила чуть больше 400 387 рублей в месяц.

На втором – главный врач Центральной городской клинической больницы № 23 в Екатеринбурге Вадим Юдин, который зарабатывал в среднем 335 842 рубля.

Тройку лидеров по зарплате среди свердловских главврачей-бюджетников замыкает главврач ГКБ № 40 Александр Прудков, в прошлом году его средняя зарплата составила 333755 рублей.

Остальные девять позиций топ-12 по заработной плате среди руководителей подведомственных медучреждений минздрава выглядят так:

Главврач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов – 326 123 рубля

Главврач Областной психиатрической больницы Олег Сердюк – 316 901 рубль

Главврач Детской городской поликлиники № 13 Светлана Аверьянова (экс-супруга главы ОДКБ) – 315 038 рублей

Начальник Госпиталя ветеранов войн Олег Забродин – 313964 рубля

Директор Уральского НИИ дерматовенерологии и имуннопатологии Николай Кунгуров – 312752 рубля

Главврач Екатеринбургского перинатального центра Сергей Мартиросян – 309956 рублей

Директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина – 306738 рублей

Главврач Противотуберкулезного диспансера Ирина Лихачева – 305539

Первый замглавврача ГКБ №40 Михаил Налесник – 304713 рублей.

Отметим, что размеры заработной платы в документе указаны до вычета налогов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»