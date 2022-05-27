Свердловский минздрав раскрыл доходы главврачей больниц

Свердловский минздрав опубликовал декларации руководителей подведомственных учреждений за 2021 год. Топ-5 самых состоятельных главврачей возглавил глава Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов. Его годовой заработок составил 11,8 миллиона рублей, доходы супруги – 127 тысяч рублей. У семейной пары есть автомобили «Тойота Ланд Крузер», «Мазда СХ-5», три квартиры, два земельных участка, дом и гараж. К слову, бывшая супруга главврача Светлана Аверьянова является руководителем детской городской поликлиники №13 в Екатеринбурге, и ее заработок составил 5,6 миллионов рублей.

На втором месте в рейтинге обосновалась глава скорой помощи Нижнего Тагила Елена Ионга. Она заработала в прошлом году 9,3 миллиона рублей. В ее собственности находится автомобиль «Киа Соул», ¼ доля квартиры площадью 62 кв.м., гараж и земельный участок.

На третьем месте по уровню доходов – руководитель аптеки «Фармация», через которую проходят госзаказы. Доход Андрея Герстнера за прошлый год составил более 9 миллионов рублей, имущество в его семье записано на жену – это две квартиры и автомобиль «Киа Пиканто». Кстати, заработала она около 20 тысяч рублей.

Четвертое место по уровню доходов занял главный врач ГБ № 4 в Нижнем Тагиле Константин Аникин – 7 миллионов рублей, его жена задекларировала более 2 миллионов рублей. В этой семье есть две квартиры, два гаража, земельный участок, садовый дом, «Тойота Ланд Крузер» главы семейства и «Тойота RAV 4» у жены.

На пятое место вышел директор санатория «Обуховский» Иван Клементьев. Его доход составил 6,7 миллиона рублей, еще 5,8 миллиона заработала его супруга. Иван Александрович владеет двумя авто – «Ягуар XJ» и «Лэнд Ровер Рендж Ровер». Из недвижимости у семьи – две квартиры.

Доходы остальных медиков оказались скромнее. Так, главный врач «Уральского института кардиологии» Ян Габинский заработал 3,7 миллиона рублей, его супруга – 215 тысяч рублей. Семья владеет квартирой (125 кв.м.), зарегистрированной в Болгарии, а также частным домом (501 кв.м.) и земельным участком в России. Также в их собственности находится автомобиль Тойота Lexus.

Зарубежной недвижимостью также владеет главный врач детской городской больницы в Каменске-Уральском Сергей Гультяев. Он задекларировал доход в 3,1 миллиона рублей и жилой дом в Испании (110 кв.м.). На его супругу оформлен автомобиль Тойота LK 150 Прадо. В пользовании семьи также находятся три квартиры (135, 80 и 30 кв.м.).

Главный врач «Областной наркологической больницы» Антон Поддубный отчитался о доходе в 5,3 миллиона рублей. Годовой заработок его супруги составил 15,8 миллионов рублей. В собственности семьи находятся две квартиры (73 кв.м. и 32 кв.м.), жилой дом (37 кв.м.), земельный участок и два автомобиля «Вольво Кросс Кантри» и «Вольво» XC40. Поддубный также владеет третью квартиры (121,5 кв.м.). Начальник ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Олег Забродин заработал 4,3 миллиона рублей. И.о. главного врача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Александр Харитонов заработал 2,5 миллиона рублей. Глава Екатеринбургской скорой помощи Игорь Пушкарев – 4,5 миллиона рублей. Глава нижнетагильской инфекционной больницы Марина Холманских задекларировала 3,8 миллиона рублей, еще 3 миллиона рублей заработал ее муж.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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