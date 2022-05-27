Синоптики рассказали, когда на Урале утихнет ветер

На Урале вторую неделю не прекращаются предупреждения МЧС России о непогоде. В частности, о ветре с сильными порывами. По данным свердловского метеобюро, в ближайшее время не стоит ждать, что ветер утихнет.
«Пока погода не меняется, она будет неустойчивой, ожидается ветер с порывами до 15-18 метров в секунду», – сказала «Новому Дню» главный синоптик ведомства Галина Шепоренко.
По ее словам, в ближайшие дни также возможны небольшие дожди, по ночам будет 8-10 градусов, днем – до 20 градусов.
Екатеринбург, Елена Сычева
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