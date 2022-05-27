Екатеринбурженка попалась на попытке продать съемную квартиру

В Екатеринбурге будут судить девушку, которая сняла квартиру, а потом попыталась ее продать, подделав документы. Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, ее обвиняют по двум статьям УК РФ– 159 «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» и 327 «Подделка документа».

Девушка создала липовую выписку из ЕГРН (единого государственного реестра недвижимости), по «документу» став хозяйкой квартиры. После чего выставила объявление о продаже жилья, причем по заниженной цене. Нашелся и покупатель, который согласился на покупку недвижимости и даже внес задаток – 50 тысяч рублей. Впрочем, у него возникли сомнения по поводу легальности сделки, а потому он обратился в полицию, сотрудники которой и задержали девушку в момент, когда она получала оставшуюся сумму от покупателя.

Уголовное дело направлено в Кировский райсуд.

Екатеринбург, Елена Сычева

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