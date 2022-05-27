В Екатеринбурге появится площадка для тенниса на колясках

В Екатеринбурге появится площадка для тренировок по большому теннису на колясках для детей и молодежи с поражением опорно-двигательного аппарата.

В АНО «Второе дыхание» «Новому Дню» сообщили, что организация уже открыла 23 площадки в Москве, Московской области и других регионах, а теперь приходит в Свердловскую область.

18 июня в 11:00 в Уральской теннисной академии по адресу: Екатеринбург, ул. Бисертская, 128, состоится открытый урок. Организаторы приглашают участников с любым уровнем физических возможностей. На открытом уроке они познакомят гостей с теннисом на колясках, инвентарем и попробуют вместе выполнить первые упражнения, а также ответят на все вопросы.

«С нашей стороны мы полностью берем на себя организацию тренировок и обеспечиваем всем необходимым (аренда зала, услуги тренера, инвентарь, спортивные коляски). Открытый урок и тренировки проводятся бесплатно, но необходима предварительная запись по номеру 8-925-205-25-38 (тел./whatsapp)», – сообщили в АНО «Второе дыхание». Сайт организаторов: паратеннис.рф.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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